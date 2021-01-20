В Златоусте появится скейт-парк

Вопрос обсудили накануне в городской администрации

Обсуждение вопросов спорта и физической культуры состоялось накануне, 19 января, в Златоусте. В частности, представители городской администрации затронули тему скейт-парка. В обсуждении приняли участие заместитель председателя по спорту Молодежной палаты при Собрании депутатов Златоустовского городского округа Владимир Горский и председатель Собрания депутатов Алексей Карюков.



«Дело удалось сдвинуть с мертвой точки благодаря поддержке Максима Пекарского. Обсудили вопрос по спортивному стадиону около школы № 36. Он будет востребован не только для занятий физкультурой учениками школы, но и жителями четвертого и пятого микрорайонов. Также запланированы соревнования по батутному фристайлу в мае текущего года на базе Батутного парка X-Pro»,— пояснили ИА «Первое областное» в молодежной палате Златоуста.

Напомним, накануне стало известно о возобновлении строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в Нязепетровске. Объект завершат по поручению Алексея Текслера. Сейчас рабочие заняты демонтажом проржавевших конструкций, а закончить комплекс, стоимость строительства которого составляет 160 миллионов рублей, планируется 1 ноября этого года.