В Златоусте появится первая в Челябинской области школа по баскетболу 3×3. Она начнет работать с нового учебного года и будет входить в состав спортшколы олимпийского резерва № 8. В данный момент идет набор детей 2010—2015 годов рождения, обучение бесплатное, сообщает региональная федерация баскетбола.

«Проходить обучение в школе будут дети Златоуста. В нашей группе Ассоциации баскетбола 3×3 в скором времени будут размещены критерии поступления в школу, нормативные документы, вся контактная информация, информация о тренерском составе, программа по дисциплине баскетбол 3×3 и так далее», — рассказал старший тренер отделения баскетбола 3×3 Михаил Чернов.
Подать заявку на поступление в школу можно по ссылке. Презентация нового учебного заведения состоится 24 августа в ЦОП «Уралочка» в 18:30.

Добавим, что в январе 2023 года губернатор Челябинской области Алексей Текслер и президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие и популяризацию баскетбола на Южном Урале. В рамках соглашения будет построен челябинский Центр развития баскетбола РФБ.