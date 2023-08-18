В Златоусте появится первая в регионе школа по баскетболу 3×3

Она войдет в состав спортшколы олимпийского резерва № 8

«Проходить обучение в школе будут дети Златоуста. В нашей группе Ассоциации баскетбола 3×3 в скором времени будут размещены критерии поступления в школу, нормативные документы, вся контактная информация, информация о тренерском составе, программа по дисциплине баскетбол 3×3 и так далее»,

— рассказал старший тренер отделения баскетбола 3×3 Михаил Чернов.