Сегодня, 12 ноября, состоялась первая открытая тренировка в центре хоккейной подготовки «Юниор». Юные златоустовцы под руководством челябинского тренера отрабатывали различные упражнения для освоения вратарского мастерства, сообщает пресс-служба мэрии Златоуста.
По мнению главы города Максима Пекарского, в Златоусте обязательно должна появиться отдельная секция, которая будет специализироваться на подготовке вратарского состава, и центр «Юниора» идеально для этого подходит.
«Ко мне часто обращаются родители наших молодых спортсменов. Одно из обращений — развитие тренировочной базы для хоккеистов. Это сложный вид спорта, для занятий нужны особые условия. К сожалению, в Златоусте для этого не всегда хватает льда и специалистов. В частности, это касается тренировок вратарей. Сегодня оценили, насколько центр подходит для полноценного тренировочного процесса. Пообщался с ребятами и с их наставником — лед отличный, место удобное», — рассказал глава округа.
В ближайшее время будут подготовлены предложения о включении в бюджет финансирования для использования этой спортплощадки.
«В физкультурно-оздоровительном комплексе „Таганай“ спортшколы № 7 занимается достаточно много спортсменов — хоккеисты, фигуристы, конькобежцы, и льда всегда недостаточно. Поэтому идея очень хорошая. Эта арена позволяет дополнительно работать с вратарями индивидуально. И, я уверен, мастерство наших воспитанников будет только расти», — подчеркнул начальник управления по физической культуре и спорту Златоуста Павел Накоряков.
Напомним, в марте этого года в городе открылся новый спортивный объект — хоккейный центр «Юниор». Он включает в себя крытую площадку с искусственным льдом, бросковую зону и зал общей физической подготовки.
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