Светлана Ишмуратова побывала на открытии лыжного спортивного сезона в Златоусте

В соревнованиях приняли участие 280 спортсменов

Местом проведения соревнований по лыжным гонкам традиционно стал лыжно-биатлонный стадион имени Светланы Ишмуратовой. Российская биатлонистка, двукратная олимпийская чемпионка и наша землячка, в честь которой назван златоустовский стадион, лично приняла участие в турнире. На дистанцию вышли 280 воспитанников спортивной школы олимпийского резерва № 1, сообщили в Минспорте Челябинской области.

На соревнованиях также присутствовали глава округа Максим Пекарский и президент Федерации лыжных гонок Челябинской области Виктор Логинов.

«К сожалению, сезон открываем несколько позже, чем обычно. Погода в этом году в декабре не совсем зимняя. Конечно, очень важно для детей, что сегодня присутствует здесь Светлана Ирековна Ишмуратова. Ребята подходят к ней, берут автографы. Надеюсь, что среди нынешнего молодого поколения тоже появится маленькая звездочка, которая привезет еще одну золотую медаль по лыжным видам спорта в Златоуст», — отметил Максим Пекарский.

Сама спортсменка отметила отличную подготовку трассы.

«Лыжня широкая, хорошая, несмотря на то что снега мало. Самое главное, дети видят отношение взрослых к их работе. Потому что, сколько бы мы ни говорили, что лыжные гонки — это циклический вид спорта, он очень по себе тяжелый, и поэтому каждая тренировка — это для юного спортсмена особенная, тяжелая работа. Когда ребенок видит такое отношение взрослых, что мы их ценим, мы их понимаем, как им тяжело, и мы их за это уважаем, то дети, конечно, с удовольствием уже начинают заниматься спортом, это их мотивирует», — говорит Светлана Ишмуратова.

После напряженной борьбы в гонке классическим стилем состоялась церемония награждения победителей и призеров соревнований с вручением дипломов и медалей.