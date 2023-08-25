В Златоусте открылась первая в регионе школа по баскетболу 3×3

Она вошла в состав спортшколы олимпийского резерва № 8

«Очень приятно, что данное событие получило большой позитивный отклик, как у нас в городе, так и в регионе. Открытие школы по баскетболу 3×3 — это как звено общей большой цепи. Сегодня у нас есть команды, которые играют в Чемпионате России, есть школьные лиги по баскетболу три на три и соответственно, должна быть подпитка заинтересованности у детей. Ребятам, которые хотят заниматься баскетболом, мы готовы дать возможность заниматься системно и помочь погрузиться в мир 3×3»,

— рассказал директор Челябинской ассоциации баскетбола 3×3 Святослав Накоряков.