В Златоусте открылась первая в Челябинской области школа по баскетболу 3×3. Она будет входить в состав спортшколы олимпийского резерва № 8. В рамках презентации состоялось подписание трехстороннего соглашения между СШОР № 8 Златоуста, Ассоциацией баскетбола 3×3 и региональной Федерацией баскетбола для развития баскетбола 3×3, сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Челябинской области.
Торжественное открытие школы посетил 4-х кратный олимпийский чемпион Александр Попов, а также главный тренер ватерпольного клуба «Уралочка» Михаил Накоряков, президент региональной Федерации баскетбола Николай Сандаков и многие другие.
В рамках презентации также состоялось подписание трехстороннего соглашения между СШОР № 8 Златоуста, Ассоциацией баскетбола 3×3 и Федерацией баскетбола Челябинской области. Стороны договорились о развитии дисциплины баскетбола 3×3.
«Очень приятно, что данное событие получило большой позитивный отклик, как у нас в городе, так и в регионе. Открытие школы по баскетболу 3×3 — это как звено общей большой цепи. Сегодня у нас есть команды, которые играют в Чемпионате России, есть школьные лиги по баскетболу три на три и соответственно, должна быть подпитка заинтересованности у детей. Ребятам, которые хотят заниматься баскетболом, мы готовы дать возможность заниматься системно и помочь погрузиться в мир 3×3», — рассказал директор Челябинской ассоциации баскетбола 3×3 Святослав Накоряков.
Добавим, что в январе 2023 года губернатор Челябинской области Алексей Текслер и президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие и популяризацию баскетбола на Южном Урале. В рамках соглашения будет построен челябинский Центр развития баскетбола РФБ.
Кроме того, Российская федерация баскетбола объявила, что Кубок России по баскетболу 3×3 пройдет с 14 по 16 сентября в Челябинске. В соревнованиях выступят 48 мужских и женских команд, среди них точно будет челябинский «Курчатов».
Новости ЗОЖивем Культура+ Телепередачи Проекты Наша команда
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Наш продукт О мобилизации Туризм Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Итоги Большая студия Есть вопрос Хочу к Пухову! О людях Зеленая передача Наше утро Весь спорт ГидForSpeed Дикий Урал Дипломатическая миссия Как тебе такое, Илон Маск? О здоровье Обмани Дарвина Происшествия Свободный лед Специальный репортаж Телефакт. Миасс Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика В поисках самоцветов Тик-толк Уралым Еще... В гостях у Митрофановны Губернатор74.РФ Идентификация Красный блокнот Кредит недоверия Марафон талантов Моя деревня Национальный интерес Новый год вот-вот Память народа Политические дебаты Просто бизнес Согрина против мифов Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом Южный Урал. Города