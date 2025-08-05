В Златоусте на Дне физкультурника проведут шоссейную велогонку

Ее участникам предстоит преодолеть 42‑километровую дистанцию

В День физкультурника, 9 августа, в Златоусте состоится групповая шоссейная гонка-критериум по улицам города. Участникам предстоит преодолеть 42‑километровую дистанцию, а также побороться за призовой фонд, сообщают организаторы мероприятия.

Гонка-критериум в шоссейном велоспорте — групповая гонка, которая проходит по кругу и, как правило, на улицах города. Ее победителем становится не всегда тот, кто первым пересечет финишную черту, а тот, кто наберет больше очков по итогам промежуточных финишей.

Участников гонки-критериума в Златоусте ждут 12 кругов протяженностью 3,5 километра. На каждом четном круге и будет так называемый промежуточный финиш. В зависимости от занятого на нем места велогонщик получит рейтинговые очки, на основе которых и будет итоговое распределение мест.

«Такие гонки получаются короче обычных шоссейных велогонок, зато скорости заметно выше. Такие соревнования гораздо удобнее смотреть зрителям, расположившись на одном из участков круга, они могут увидеть участников соревнований несколько раз. Критериумы динамичны, и борьба в них начинается с самого старта», — отмечают организаторы гонки.

Принять участие в состязаниях могут все желающие, предварительно прошедшие процедуру регистрации. Мероприятие состоится 9 августа, старт у площади перед администрацией города Златоуста.