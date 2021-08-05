В Златоусте и Миассе проверили ход строительства спортивных объектов

Региональный Минспорт сообщает, что работы ведутся согласно графику

Вчера, 4 августа, в Златоусте и Миассе была проведена инспекция строительства спортивных объектов на территории Златоустовского и Миасского городских округов. Проверили ход работ пяти спортивных объектов заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов и министр спорта региона Максим Соколов, сообщает пресс-служба Министерства спорта области.

В Златоусте были осмотрены лыжно-биатлонный комплекс имени Светланы Ишмуратовой и стадион «Таганай», который в рамках инициативного бюджетирования был выбран местными жителями для капитального ремонта. Сейчас там идет работа по масштабной модернизации.

«На территории комплекса имени Светланы Ишмуратовой по поручению губернатора продолжаются работы по приведению в соответствие спортивных трасс. В сентябре на стадионе бывшей школы № 33 будет открыт физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. Местные жители и спортсмены получат возможность для занятий физкультурой и спортом в современных комфортных условиях. Работы на стадионе „Таганай“ также продвигаются согласно графику», — рассказал министр спорта Челябинской области Максим Соколов.

В Миассе комиссия посетила стадион «Труд», на футбольном поле которого уложен газон с подогревом, а также ледовую арену с искусственным льдом. На стадионе «Заря» администрацией Миасского городского округа был представлен план развития спортивного объекта.