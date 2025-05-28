В забеге за счастьем — челябинцы рассказали, чего ждут от «Зеленого марафона-2025»

31 мая они побегут по центральной улице города

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Более тысячи челябинцев выйдут на старт 12-го по счету «Зеленого марафона» от Сбера. В этом году забеги на четырех дистанциях пройдут по центральной улице города — проспекту Ленина. Наряду со всеми присоединятся к здоровому образу жизни и успешные челябинские предприниматели, бизнесмены и руководители крупных организаций. Несмотря на загруженность, они находят время на систематические занятия спортом и поделились своими лайфхаками того, как включать в свой плотный рабочий график регулярные беговые тренировки.

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«Зеленый марафон» от Сбера ежегодно собирает тысячи челябинцев — приверженцев активного образа жизни и любителей бега. Причем, на старт выходят не только профессиональные спортсмены (куда же без них?), но и жители города, которые в силу различных причин редко занимаются бегом.

«Зеленый марафон — это скорее социальный проект, направленный на популяризацию здорового образа жизни. Я его воспринимаю как формирование правильной культуры в обществе. Сердце радуется, когда видишь, как тысячи горожан стартуют и бегут дистанцию с улыбками на лицах. Эта массовость и создают атмосферу праздника на таких спортивных событиях», — говорит управляющий Челябинским отделением Сбербанка Андрей Ручай.

Пробежать дистанцию всей семьей или с коллегами по работе, получить заряд бодрости и хорошего настроения... Это ли не повод с пользой для тела и души провести время в выходной день? Тем более, что организаторы марафона подготовили несколько дистанций — от 1 до 10 км. Все желающие могут выбрать ту, которая больше подходит им в зависимости от физической подготовки.

Каждый сможет найти на «Зеленом марафоне» что-то свое — здесь будут работать спортивно-развлекательные активности, розыгрыши и конкурсы от партнеров мероприятия. Также программа дополнится социальными и благотворительными акциями на экологическую тему. А еще можно присоединиться к движению ГТО, выполнив нормативы комплекса на специально оборудованной площадке.

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Для кого-то «Зеленый марафон» возможность заявить о себе и побороться за победу. Но в большинстве своем участники марафона не ставят перед собой поставить рекорд или стать чемпионом. Для Елены Урванцевой бег стал «лекарством» от болезни. Первый заместитель главного врача по экономическим вопросам и развитию клиники «Лотос» рассказала корреспонденту ИА «Первое областное» о том, как занятия спортом вернули ее к активному и здоровому образу жизни.

«В одно время случились у меня большие проблемы с коленом. Мучилась с ним, боль не отпускала. В рамках реабилитации стала регулярно заниматься в тренажерном зале, делать легкие пробежки по утрам. Теперь колено пришло в норму. Поэтому с нетерпением жду старта „Зеленого марафона“. Немного волнуюсь, это будет для меня первый подобный забег», — рассказала Елена Урванцева.

К марафону она готовится вместе с коллегами, посещая дважды в неделю тренировки на открытом воздухе в школе бега «I Love Running». Ее 14-летний сын Дмитрий профессиональный спортсмен, занимается баскетболом. Сам он на старт марафона не выйдет, но будет горячо поддерживать маму. Кроме семьи, Елену поддержат и коллеги из медицинского центра «Лотос», их легко будет узнать по фирменным футболкам.

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Готовится к «Зеленому марафону» и управляющий Челябинским отделением Сбербанка Андрей Ручай. Он ежегодно выходит на старт этого легкоатлетического забега. Есть в его биографии и куда более серьезные и масштабные марафонские дистанции. 31 мая он выйдет на старт для того, чтобы получить эмоции и прилив бодрости.

«Рекорды и высокие результаты должны ставить профессиональные спортсмены. У них идет системная работа на тренировках, а это очень важно прежде, чем начинать бегать серьезную дистанцию. „Зеленый марафон“ преследует несколько иные задачи. Начинающие атлеты должны получать удовольствие от бега. Не случайно ведь эксперты говорят о том, что во время бега у человека вырабатываются гормоны счастья», — добавляет Андрей Ручай.

Кстати, по поводу «гормонов счастья»... Эндорфины, серотонин и дофамин играют ключевую роль в нашем эмоциональном благополучии. Эти нейрохимические вещества отвечают за то, что мы испытываем приятные ощущения, чувствуем себя бодрыми, уверенными и в хорошем настроении.

Регулярные занятия спортом являются одним из самых эффективных способов повысить уровень эндорфинов в организме. Физическая нагрузка активизирует их выработку, что вызывает ощущение прилива сил, бодрости и радости. Причем, этот эффект сохраняется не только во время бега, но и после него.

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Все это знает не понаслышке и основатель «ЭРА-Девелопмент» Андрей Шлотгауэр. Он уже на протяжении многих лет регулярно и системно занимается спортом, находит время и для утренних пробежек. За его плечами множество марафонов. Но этого ему показалось мало. Последние два года он посвятил активной подготовке и участию в состязаниях по триатлону. Здесь участники преодолевают километровые дистанции в плавании, на велосипеде и беге. Таких людей называют еще «железными».

«Я порой провожу по 5-6 тренировок в неделю, причем таких серьезных. Поэтому 10-километровая дистанция «Зеленого марафона» уже как разминка для меня. Но с нетерпением жду старта. Знаете, есть в этом мероприятии особая и приятная атмосфера. Выйти на старт с тысячами горожан и пробежать дистанцию в свое удовольствие — вот чего я жду от «Зеленого марафона», — добавил Андрей Шлотгауэр.

Кстати, накануне он принял участие в престижных состязаниях по триатлону «Iron Man» в Сочи, впереди аналогичный турнир 15 июня в Тюмени. На челябинский забег Андрей Шлотгауэр пригласит сотрудников своей компании. Надеется своим примером увлечь их к регулярным занятиям спортом.

Приходите и вы поддержать участников «Зеленого марафона»! А еще лучше регистрируйтесь на сайте и выбирайте удобную для вас дистанцию. Регистрация доступна по ссылке. Получить стартовый номер и памятный подарок можно заранее: 30 мая 2025 года с 12:00 до 20:00 у памятника И. В. Курчатова.

Все регистрационные взносы участников будут направлены в Благотворительный Фонд «Вклад в будущее» в поддержку развития инклюзивного образования детей в России: для детей с особенностями и опытом сиротства.

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