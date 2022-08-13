В Южноуральске стартовал финал летнего областного фестиваля ГТО

В соревнованиях участвуют 30 команд региона

Сегодня, 13 августа, в Южноуральске был дан старт финальным соревнованиям VII летнего фестиваля «Готов к труду и обороне». В нем принимают участие 30 сильнейших команд из муниципалитетов области. В торжественной обстановке открыли Фестиваль председатель Законодательного собрания Челябинской области Александр Лазарев и региональный министр спорта Александр Гриб, сообщает Минспорта.

В спортивном празднике приняли участие сильнейшие спортсмены, успешно выступившие на муниципальных отборочных соревнованиях. В Южноуральск на финал приехали более 30 команд из муниципалитетов области.

Программа соревнований предусмотрена для обучающихся общеобразовательных организаций в возрасте от 11 до 15 лет. Юным спортсменам необходимо выполнить нормативы комплекса ГТО в беге на 60 м, в поднимании туловища из положения лежа на спине, в сгибании и разгибании рук в упоре лежа, в подтягивании из виса на высокой перекладине, в прыжках в длину с места и в наклоне вперед стоя на гимнастической скамье.

Приветствуя спортсменов и гостей праздника, Александр Лазарев отметил особую роль тренеров и педагогов в воспитании здорового и физически развитого поколения юных южноуральцев.

«Самыми добрыми словами хочу отметить труд тренеров и специалистов, воспитывающих здоровое поколение страны, работающих на будущее нашего спорта. Выражаю благодарность всем, для кого физическая культура и спорт стали профессией, смыслом жизни», — сказал Александр Лазарев.

Итоги состязаний будет подведены завтра, 14 августа.