В Южноуральске пройдет областной фестиваль комплекса «Готов к труду и обороне»

В соревнованиях примут участие 35 команд

В Южноуральске 13 августа пройдет VII летний областной фестиваль комплекса «Готов к труду и обороне», посвященный Всероссийскому дню физкультурника. В нем примут участие сильнейшие спортсмены, наиболее успешно выступившие на муниципальных отборочных соревнованиях, сообщает региональный Минспорт.



В региональном этапе ожидается 35 команд-участниц. Спортивная программа предусмотрена для детей с 11 до 15 лет. Юным спортсменам необходимо будет выполнить: бег на 60 м, поднимание туловища из положения лежа на спине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, подтягивание из виса на высокой перекладине, прыжок в длину с места и наклон вперед стоя на гимнастической скамье.



Отметим, что команды, занявшие первые три места, будут награждены кубками, грамотами и медалями. Также победители в личном первенстве награждаются денежными призами номиналом в 3000 рублей, 2000 рублей и 1000 рублей.



Напомним, что ГТО является одним из основных инструментов в реализации регионального проекта «Спорт — норма жизни», входящего в структуру нацпроекта «Демография». Основной его задачей является доведение до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

