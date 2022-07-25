Женский челябинский волейбольный клуб «Динамо-Метар» объявил о том, что состав команды на правах аренды пополнила диагональная Жанна Каськова. Спортсменка многократный призер чемпионата России Высшей лиги А, прошлый сезон провела за нижегородскую «Спарту», сообщает пресс-служба ВК «Динамо-Метар».
Жанна начала заниматься волейболом в 11-летнем возрасте в курской ДЮСШ № 2. В 2012 приглашена в местный «Политех», игравший в высшей лиге «Б». За курскую команду выступала на протяжении 7 сезонов, с 2013 — в высшей лиге «А». В 2020 вместе с нижегородской «Спартой» дебютировала в суперлиге чемпионата России.
«Приветствую всех болельщиков „Динамо-Метар“. Меня зовут Жанна Каськова и этот сезон мы проведем вместе. С нетерпением жду его начала и наших побед», — поприветствовала болельщиков волейболистка.
Жанна последний новичок в челябинской команде. Ранее контракт с клубом заключили Ольга Ефимова, Ангелина Сперскайте и Ольга Бирюкова. Продлили соглашения с командой Анна Багрянцева, Ирина Сорокина, Ольга Яргычова, Кристина Лавнова, Анастасия Васильева, Алина Вафина и Анастасия Иванкина.
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