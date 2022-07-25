В волейбольный клуб «Динамо‑Метар» на правах аренды перешла Жанна Каськова

Прошедший сезон спортсменка выступала за нижегородскую «Спарту»

«Приветствую всех болельщиков „Динамо-Метар“. Меня зовут Жанна Каськова и этот сезон мы проведем вместе. С нетерпением жду его начала и наших побед»,

— поприветствовала болельщиков волейболистка.