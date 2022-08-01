В волейбольном клубе «Магнитка» представили нового главного тренера

Команду возглавил один из основателей ВК «Кузбасс» из Кемерово Денис Матусевич

Мужской волейбольной клуб «Магнитка» возглавил известный в прошлом игрок серебряный призер чемпионатов страны Денис Матусевич. Специалист стоял у истоков основания волейбольного клуба «Кузбасс» из Кемерово, сообщили в пресс-службе БК «Магнитка».

В период межсезонья в мужском волейбольном клубе Магнитогорска произошли глобальные изменения. Значительно обновился состав команды, ушли несколько игроков, на их места были приглашены девять новобранцев, имена которых в штабе клуба держат пока в секрете.

Сегодня, 1 августа, был представлен и новый главный тренер команды. Им стал специалист, стоявший у истоков создания в 2008 году волейбольного клуба «Кузбасс» из Кемерово Денис Матусевич. Долгое время он проработал в штабе этой команды в качестве исполнительного директора, затем стал главным тренером «Кузбасса». Ряд его воспитанников сегодня успешно выступают в клубах Суперлиги и Высшей лиги.

Отметим, что волейболисты «Магнитки» уже вышли из отпуска и начали подготовку к новому сезону. Южноуральский клуб, как и челябинское «Динамо», выступит в сезоне-2022/2023 в Высшей лиге конференции «Восток».