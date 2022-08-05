В волейбольном клубе «Динамо‑Метар» сформирован тренерский штаб на сезон‑2022/2023

Помогать Александру Кошкину руководить командой будет Алексей Дешин

Женский волейбольный клуб «Динамо-Метар» определился с тренерским штабом, который будет руководить командой в сезоне-2022/2023. В челябинской команде произошли небольшие изменения: вместо Андрея Ладыки тренером-статистиком назначен Алексей Терентьев, сообщает пресс-служба ВК «Динамо-Метар».

В новом волейбольном сезоне в тренерский штаб ЖВК «Динамо-Метар» вошли четыре специалиста. Как и ранее, наставником команды будет Александр Кошкин, помогать ему будет в качестве старшего тренера Алексей Дешин. Сохранила за собой должность тренера по общефизической подготовке Евгения Кондрашкина. А вот специалистом, отвечающим за статистику, вместо Андрея Ладыки стал Алексей Терентьев. Вошли в штаб команды врач Евгений Куракин и массажист Дмитрий Дриневский.

Отметим, что в текущем межсезонье в составе клуба «Динамо-Метар» произошли большие изменения. Команда усилилась опытными и титулованными волейболистками, сохранив при этом костяк команды.

Сезон-2022/2023 для челябинского клуба стартует с предварительного этапа Кубка России, который пройдет с 5 по 11 сентября в Екатеринбурге. В чемпионате женской Суперлиги выступят 14 команд. Первую домашнюю игру «Динамо-Метар» проведет 30 сентября против «Ленинградки».