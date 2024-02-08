В Верхнеуральске состоятся ежегодные конноспортивные соревнования, посвященные Дню защитника Отечества. В турнире 23 февраля примут участие конники со всего Южного Урала и Башкирии, сообщили в пресс-службе администрации Верхнеуральского района.
Праздник пройдет в 29-й раз и начнется с номеров народных коллективов. Начало турнира намечено на 12:00. Зрители увидят заезды на рысаках, тройках и скачки на пони.
Кроме того, все желающие смогут покататься на лошадях. Также будут работать торговые точки с вкусной едой и полевой кухней. А дети примут участие в различных состязаниях и конкурсах.
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