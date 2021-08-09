В Верхнем Уфалее подвели итоги чемпионата России по веломарафону

На старт соревнований вышли более 200 профессионалов и любителей маунтинбайка

Традиционный веломарафон «Большой камень» в Верхнем Уфалее был проведен в 12-й раз, но в этом году состязания приобрели новый, более высокий статус — в рамках мероприятия состоялся чемпионат России в дисциплине «кросс-кантри марафон». Победителями соревнований стали Максим Гоголев из Самары и Гузель Ахмадулина из Москвы, сообщает пресс-служба Верхнеуфалейского городского округа.

На старт веломарафона вышли более 200 профессионалов и любителей маунтинбайка со всей страны. Трасса повышенной сложности прошла, как и в прошлые годы по живописным окрестностям Верхнего Уфалея, включая «изюминку» — горную гряду Большой камень, по вершине которой и проходит часть трассы, а также подъём на Красный камень и Волчью гору, с вершин которых открываются роскошные панорамные виды на весь город.

Торжественная церемония открытия состоялась на стадионе «Никельщик». Открывал её глава городского округа Сергей Тарасов, который ещё работая заместителем главы по социальным вопросам, сделал многое, чтобы дать старт и долгую успешную жизнь этому уникальному для городского округа спортивному проекту.

Победителем «Большого камня» и чемпионом России среди мужчин стал Максим Гоголев из Самарской области, среди женщин Гузель Ахмадулина из Москвы. Абсолютным победителем на дистанции 72 км среди женщин стала Анна Калугина из Ревды, среди мужчин — Евгений Соловьев из Ревды. На дистанции 36 км в абсолюте среди женщин лучшей стала Инна Хакимьянова из Миасса, у мужчин — Кирилл Устьянцев из Челябинска.

По итогам веломарафона была сформирована команда, которая будет представлять нашу страну на международных стартах в дисциплине «кросс-кантри марафон». Веломарафон уже 12 год организуется на общественных началах командой энтузиастов велоспорта Ural Cycling Project при поддержке Федерации велоспорта Челябинской области и администрации Верхнеуфалейского городского округа. В этом году из-за эпидемиологической обстановки в регионе, до участия в соревнованиях федерального уровня допускались спортсмены, прошедшие вакцинацию от COVID-19 или предоставившие отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не позднее чем за 72 часа до старта гонки.