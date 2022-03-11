В Усть-Катаве стартовало строительство первого крытого хоккейного корта

Предварительная стоимость объекта составит 293,2 млн рублей.

В Усть-Катаве стартовали работы по строительству первого хоккейного корта. Аукцион на его строительство выиграла компания «Менеджмент Сити». Организация получит на строительство получит 293,2 млн рублей. Средства предоставят из бюджета Челябинской области. Кроме ледовой арены здесь обустроят гардероб, кассы, пункт проката коньков, кафе, медпункт и спортзалы. О начале строительства рассказал корреспондент медиахолдинга «Первый областной».



Усть-Катав славится хоккейными традициями и именитыми игроками. Самый известный из них — Олег Знарок. Тренер, который приводил российскую сборную к золоту Олимпиады в 2018-ом году. Одна проблема — хоккеем местные спортсмены могут заниматься только зимой, крытого льда в городе нет. Спортивный объект должен появиться через полтора года. Строительные работы уже начались.

«Первый этап работы — сейчас начинаем планировку строительного участка полностью, вскрытие чернозёма. Ну, и в дальнейшем, на днях будем завозить железобетон. Ну, и первоочередное — по периметру ставим заборы», — рассказывает начальник строительного участка Рифат Бурангулов.

Построить спортивный комплекс жители города просили губернатора Алексея Текслера. Ход работ на личный контроль взял глава Усть-Катава Сергей Семков.

«Заказали уже металлические опоры, балки. Срок изготовления где-то месяц, к концу марта они будут готовы. Пока под них будет вестись подготовка, бетонирование. Все процедуры для строительства», — объясняет глава Усть-Катава Сергей Семков.

Контракт на строительство уже заключили, но стоимость объекта еще может поменяться. После возведения нового комплекса для него закупят ледозаливочную технику, спортивное и медицинское оборудование.