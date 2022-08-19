В турнире по пляжному волейболу на спартакиаде выступят спортсменки из Челябинска

Челябинскую область на соревнованиях в Москве представят две женские пары

Определился окончательный состав участников турнира по пляжному волейболу на Всероссийской летней спартакиаде, который пройдет в Москве с 23 по 26 августа. Выступят в соревнованиях выполнившие все условия отбора две женские пары из Челябинска. Под руководством тренера Сергея Борисова на главном старте года выступят Ирина Ярчихина / Яна Головницкая и Татьяна Журило / Мария Качан, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В пляжном волейболе на Всероссийской летней спартакиаде будут разыграны два комплекта наград — в мужском и женском парном турнирах. Право принять участие в главном старте года получили по 24 сильнейшие команды, представляющие субъекты РФ и отобранные в соответствии с рейтингом Всероссийской федерации волейбола.

Выполнили все условия отбора и две женские пары из Челябинска. В московском Центре пляжных видов спорта выступят Ирина Ярчихина / Яна Головницкая и Татьяна Журило / Мария Качан. Сначала они сыграют 23—24 августа на групповом этапе, в котором 24 команды разбиты на 6 групп по 4 в каждой. Победители групп напрямую выйдут в 1/8 финала. Команды, занявшие 2—3 места в группах, получат возможность выйти в плей-офф через утешительный турнир Lucky Loser. Игры на выбывание, полуфиналы и финал состоятся 25-26 августа.

«Две наши пары хоть и не имеют большого соревновательного опыта, но показали на рейтинговых турнирах, что могут на равных биться с любым соперником. Ставлю перед ними задачу выйти в плей-офф, а по возможности забраться как можно выше. Для них спартакиада — первое по-настоящему серьезное испытание. Настроены девушки решительно, это радует. Уверен, что в каждом матче они будут биться за победу»,— отметил в разговоре с корреспондентом ИА «Первое областное» тренер спортсменок Сергей Борисов.

Участницы предстоящей спартакиады еще находятся в Челябинске, отрабатывают технико-тактические наработки на площадке для пляжного волейбола, которая располагается на базе отдыха «Боярская станица».

«В этом сезоне мы выступили на двух турнирах в Анапе, поделили 5—8-е места на этапе серии в Магнитогорске. Конечно, спартакиада — состязания гораздо более высокого уровня. Но большого волнения не испытываем. Есть желание показать себя с лучшей стороны и преподнести приятный сюрприз», — говорит Мария Качан.

Воспитанницы челябинской СШОР «Юность-Метар» Ирина Ярчихина и Яна Головницкая имеют больше опыта игры в классическом волейболе. Их тандем образовался зимой этого года. По словам девушек, они еще находятся в поиске своей лучшей игры. Однако замечают, что прогрессируют с каждым турниром.

«Мы уже притерлись друг к другу, нашли взаимопонимание на площадке. Поэтому с нетерпением ждем старта турнира. Хочется проверить, насколько мы готовы конкурировать с сильными соперниками. Надо показывать результат, но многое зависит от жеребьевки и того, в какую группу попадем»,— говорит Ирина Ярчихина.

Напомним, что на Всероссийской летней спартакиаде будут разыграны комплекты наград в 39 видах спорта. Подведены итоги состязаний в четырех дисциплинах — гольфе, синхронном плавании, велоспорте (шоссе) и тхэквондо. Челябинская область с 18 очками замыкает топ-15 в командном зачете.