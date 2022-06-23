В Троицке завершена реконструкция стадиона с беговыми дорожками

Ввести спортивный объект в эксплуатацию планируют в начале августа

В Троицке завершены работы по реконструкции стадиона «Сатурн-плюс». На обновленном спортивном объекте будет функционировать футбольное поле с искусственным покрытием, овальный беговой трек, универсальная игровая площадка и хоккейная коробка. Запустить спорткомплекс в эксплуатацию планируют в начале августа, сообщается на официальном сайте Троицкого городского округа.

Оснащение футбольного поля включает в себя сертифицированные ворота для футбола с сеткой и две пары ворот для мини-футбола. Предусмотрено освещение, отвечающее региональным требованиям при проведении соревнований. Установлено ограждение стадиона, смонтированы трибуны для зрителей на 500 мест, сектора для разбега и яма для прыжков в длину.

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на начало августа. На сегодняшний день проходит этап оформления необходимых документов. Кроме того, согласовывается расписание занятий секций, определяется время свободного доступа троичан для занятий спортом.