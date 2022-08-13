В Троицке в День физкультурника открыли стадион «Сатурн-плюс»

В церемонии приняли участие председатель ЗСО Александр Александр Лазарев и министр спорта Александр Гриб

В Троицке после реконструкции торжественно открылся стадион «Сатурн-плюс». В День физкультурника в праздничном мероприятии приняли участие председатель Законодательного собрания Челябинской области Александр Лазарев и региональный министр спорта Александр Гриб, сообщает региональный Минспорт.

Посещение Троицка началось со знакомства со знаковыми для города объектами — набережной и площадью Свято¬-Троицкого собора, а также центральной площадью города. Эти любимые троичанами места прогулок и отдыха были благоустроены в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Спикер областного парламента Александр Лазарев оценил итоги реконструкции стадиона «Сатурн-плюс». Масштабные работы проведены на средства областного и муниципального бюджетов в рамках региональной государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области». Общая смета составила более 70 миллионов рублей.

«Обновленный стадион — настоящий подарок для всех жителей города. Региональные власти уделяют особое внимание развитию физической культуры и доступности спортивных сооружений. Спорт — это инвестиции в будущее здоровье южноуральцев. Замечательно, что стадион будет открыт для свободного посещения, тренировок спортивных секций, уроков физкультуры расположенных рядом школ, занятий «групп здоровья», — отметил Александр Лазарев.

Отметим, что реконструкция стадиона была включена в два партийный проекта «Городская среда» и «Детский спорт». Теперь спортивный объект оснащен футбольном полем, овальным беговым треком с четырьмя легкоатлетическими дорожками с бесшовным резиновым покрытием, есть сектор для игры в стритбол, площадка для игры в волейбол, яма для прыжков в длину и хоккейная коробка. Обновлена трибуна для зрителей.