В Троицке открыта регистрация на участие в традиционном полумарафоне «Шелковый путь»

Легкоатлетические забеги состоятся 30 апреля

Организаторы Троицкого полумарафона «Шелковый путь» открыли регистрацию на участие в спортивном мероприятии, которое пройдет 30 апреля. Участникам предлагают не только посетить самый солнечный город Урала, но и пробежаться по старинным улочкам с богатой историей, сообщают организаторы полумарафона.

Впервые Троицкий полумарафон «Шелковый путь» был проведен в мае 2021 года. Тогда участников ждало нелегкое испытание 30-градусной жарой. Тем не менее, на старт главного полумарафонского забега вышли 62 любителя бега, в том числе и известные южноуральские легкоатлеты-профессионалы. Среди них, например, известные представители скайраннинга и марафонских дистанций Анастасия Соколова и Наталья Нещерет. В этом году организаторы мероприятия приняли решение сдвинуть сроки на две недели, чтобы провести легкоатлетические забеги в комфортных погодных условиях.





Одно из главных преимуществ Троицкого полумарафона перед другими подобными забегами — это околоспортивная составляющая: участникам предстоит пробежать дистанцию по старинным улочкам города с богатой историей. Трасса марафона пройдет по историческим достопримечательностям и живописным местам старого торгового города.

«Сам по себе Троицк — это своего рода музей под открытым небом, старый купеческий город с удивительной инфраструктурой. В нем находится свыше 70 памятников истории и культуры: водонапорная башня, церковь Дмитрия Солунского, здания торговых рядов XIX века, гостиница Башкирова и многие другие», — отмечает один из организаторов полумарафона Максим Пичугин.

Отметим также, что на территории региона находится самая древняя гора на планете — Карандаш в Кусинском районе. По предварительной оценке, ее возраст составляет 4,2 миллиарда лет, в то время как возраст Земли оценивается в 4,6 миллиарда лет. Название горы происходит от тюркского Кара-Таш и означает «черный камень». Она состоит из очень редкого минерала — израндита, который ранее был частью земной мантии.

Организаторы «Шелкового пути» команда «Стихия» подготовили для участников трассы на различные дистанции, ориентированные на различный уровень подготовки атлетов. Среди них — детский забег, забеги на 7 и 14 км, а также собственно полумарафон на 21 км. Регистрация на участие в мероприятии открыта по ссылке. Всех участников на финише наградят памятной медалью. Всю информацию о предстоящем событии можно найти в группе.

Программа легкоатлетического полумарафона «Шелковый путь — 2022» в Троицке:

08:00. Открытие стартового городка;

08:30. Начало выдачи стартовых пакетов, регистрация участников на месте старта;

10:00. Официальное открытие соревнований;

10:20. Разминка;

10:30. Старт детского забега;

10:50. Награждение финишеров и победителей детского забега;

11:00. Общий старт дистанций 21 км, 14 км, 7 км;

14:00. Награждение финишеров и победителей дистанции 7 км;

14:20. Награждение финишеров и победителей дистанции 14 км;

14:40. Награждение финишеров и победителей дистанции 21 км;

15:30. Закрытие стартового городка.