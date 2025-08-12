В Троицке открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс

Его объединят в единый кластер с местной ледовой ареной «Юниор»

Площадки для занятий по футболу, волейболу и баскетболу, борцовский и универсальный спортивные залы с трибунами на 500 мест — все это стало доступно для жителей Троицка, где открыли современный физкультурно-оздоровительный комплекс. Он расположился рядом с ледовой ареной «Юниор». Планируется, что после ее обновления два этих спортивных объекта лягут в основу создания единого спортивного кластера, сообщает региональный Минспорт.

В церемонии открытия нового ФОКА приняли участие первый заместитель губернатора Челябинской области Станислав Мошаров, министр физической культуры и спорта региона Владимир Иванов, глава Троицкого городского округа Дмитрий Гатов и депутат Законодательного собрания Евгений Илле.

«Это один из лучших ФОКов, построенных в Челябинской области за последнее время. Всего в этом году мы планируем ввести еще порядка 10 спортивных сооружений. За последние пять лет по инициативе и при поддержке губернатора было построено более 100 спортивных объектов, которые в настоящее время эксплуатируются и в которых занимается подрастающее поколение и ветераны спорта», — отметил Станислав Мошаров.

Современное спортивное пространство распахнуло свои двери во 2‑м микрорайоне рядом с ледовой ареной «Юниор». Возведение спортивного объекта проходило в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области». В июле, в ходе рабочего визита, Алексей Текслер проверил готовность комплекса. Губернатор отметил, что в планах — обновление спорткомплекса «Юниор» и объединение его с новым ФОКом в единый спортивный кластер.

«Важно не только строить новые объекты, но и сохранять любовь к движению и активному образу жизни. Развитие спортивной инфраструктуры — ключевой шаг к этому. Уверен, что ФОК в Троицке вдохновит еще больше людей на занятия спортом и поможет воспитать новое поколение чемпионов!» — добавил Владимир Иванов.

В новом ФОКе жители Троицка смогут заниматься футболом, волейболом и баскетболом. Также будут работать борцовский зал и универсальный спортивный зал с трибунами на 500 мест. Общая площадь здания — 3500 кв. м, проектная пропускная способность — до 400 человек в день.

Станислав Мошаров подчеркнул, что строительство современных спортивных объектов является важным шагом к достижению цели, поставленной президентом РФ Владимиром Путиным, по вовлечению 70% населения страны в занятия спортом к 2030 году.

Также в рамках открытия состоялось награждение актива города в сфере физической культуры и спорта. Были вручены почетные грамоты министерства по физической культуре и спорту Челябинской области и другие награды. Отдельно отметили активную работу Троицка по внедрению комплекса ГТО. В общей сложности более 21 тысячи местных жителей получили знаки отличия комплекса «Готов к труду и обороне» с момента его возрождения в 2014 году.