В Токио завершились летние Паралимпийские игры

Сборная России заняла четвертое место в командном зачете

Сегодня, 5 сентября, на Паралимпийских играх в Токио были разыграны последние комплекты наград, а также состоялась торжественная церемония закрытия соревнований. Российская команда не смогла войти в тройку сильнейших по итогам медального зачета Игр-2020. Тем не менее, по оценкам специалистов, сборная России выступила на «отлично», завоевав 118 наград различного достоинства.

Россияне установили рекорд по общему числу наград (118 против 102 в Лондоне-2012). Повторен также лондонский рекорд по числу золотых наград (36). При этом россияне не пробились в тройку общекомандного медального зачёта, а в Лондоне-2012 были вторыми после китайцев.

Успешнее всего выступили российские пловцы, завоевавшие 49 медалей — 17 золотых, 14 серебряных и 18 бронзовых. Легкоатлеты принесли 38 наград (12, 13, 13). По семь медалей завоевали фехтовальщики (2-2-3) и представители настольного тенниса (1-2-4), по три — велосипедисты (3-0-0), стрелки из лука (1-0-2), дзюдоисты (0-0-3) и тхэквондисты (0-0-3).

Достойно в соревнованиях выступили южноуральские спортсмены. Одной из героинь Паралимпиады-2020 стала Валерия Шабалина. В состязаниях по плаванию челябинке удалось завоевать четыре медали — 3 золотых и 1 серебряную награды. Паралимпийским чемпионом стал ее партнер по команде и земляк Дмитрий Черняев. Наконец, бронзовую медаль в состязаниях по легкой атлетике завоевала в прыжках в длину Анна Сапожникова. Высокие результаты показали также Александр Ширин и Елена Шах, однако они не позволили им стать призерами соревнований.