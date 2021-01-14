В «Солнечной долине» пройдет День снега

Мероприятие направлено на популяризацию зимних видов спорта

Горнолыжный курорт «Солнечная долина» станет местом проведения Дня снега — ежегодного мероприятия, которое проходит с 2012 года. Основной целью праздника, также имеющего название Международный день зимних видов спорта, станет повышение интереса к ним и популяризация активного образа жизни.



Как отметили в министерстве спорта Челябинской области, в первый год проведения праздника участие в нем приняли более 20 стран мира, однако уже ко второму готовность поддержать фестиваль выразили около 40 стран. В их числе и такие государства как Венгрия, Япония, Эстония и Пакистан.

«День снега состоит из нескольких мероприятий: зимней эстафеты, полосы препятствий. Кроме насыщенной спортивной программы гостей будут развлекать ростовые куклы, диджей, аниматоры и ведущий. В перерывах между эстафетами участников ждут увлекательные конкурсы от аниматоров. Также все гости мероприятия могут угоститься сладостями и согревающим ароматным чаем»,— рассказали ИА «Первое областное» в пресс-службе министерства спорта Челябинской области.

День снега пройдет в «Солнечной долине» в ближайшее воскресенье, 17 января. Мероприятие начнется в 12:00 рядом со зданием Детского клуба.