В Снежинске определили сильнейших яхтсменов Челябинской области

На озере Синара прошла двухдневная регата

На озере Синара в Снежинске завершился чемпионат Челябинской области по парусному спорту. В регате приняли участие 40 спортсменов из Снежинска, Озерска, Миасса, Магнитогорска, Челябинска и Екатеринбурга, сообщили в пресс-службе РФЯЦ—ВНИИТФ им. академика Е. И. Забабахина.

За два дня соревнований экипажи двенадцати яхт классов «Микро» и «Летучий Голландец» провели десять напряженных гонок. Турнир объединил сразу три памятные даты: 80-летие атомной отрасли, 70-летие РФЯЦ—ВНИИТФ и 65-летие снежинской федерации.

Победителем в классе «Микро» стал экипаж из Озерска и Снежинска в составе Евгения Рябухина, Евгения Красноруцкого и Екатерины Барановой. В классе «Летучий Голландец» лучшими стали снежинцы Андрей Баишев и Евгений Писарев.

Все участники получили памятные призы, а призеры были награждены медалями и дипломами.