В сезоне 2020/2021 Илья Гатиятулин перебрался из Челябинска в ханты-мансийскую «Югру». В том же чемпионате хоккеист начал выступать за «Горняк». Впоследствии фарм-клуб «Автомобилиста» переехал в Верхнюю Пышму, где Илья Гатиятулин отыграл прошедший сезон 2021/2022. Там же 21-летний защитник начинал текущий сезон. В общей сложности в ВХЛ Илья Гатиятулин провел 88 матчей и набрал 4 (1+3) очка.
Напомним, что накануне хоккейный клуб «Челмет» упустил победу в матче с красноярским «Соколом» в чемпионате ВХЛ. Южноуральцы не удержали преимущество, пропустив за 8 секунд до финальной сирены. Следующий матч «Челмет» проведет 28 сентября в Ангарске с «Ермаком».