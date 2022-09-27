В систему челябинского хоккейного клуба «Трактор» вернулся защитник Илья Гатиятулин Он продолжит выступление за «Челмет» в ВХЛ В систему челябинского хоккейного клуба «Трактор» вернулся защитник Илья Гатиятулин. Последние два сезона он выступал в командах ВХЛ — «Горняк» и «Югру». Свою карьеру хоккеист продолжит в фарм-клубе челябинской команды — «Челмет», сообщает пресс-служба ХК «Трактор».



В сезоне 2020/2021 Илья Гатиятулин перебрался из Челябинска в ханты-мансийскую «Югру». В том же чемпионате хоккеист начал выступать за «Горняк». Впоследствии фарм-клуб «Автомобилиста» переехал в Верхнюю Пышму, где Илья Гатиятулин отыграл прошедший сезон 2021/2022. Там же 21-летний защитник начинал текущий сезон. В общей сложности в ВХЛ Илья Гатиятулин провел 88 матчей и набрал 4 (1+3) очка.



Напомним, что накануне хоккейный клуб «Челмет»

В систему челябинского хоккейного клуба «Трактор» вернулся защитник Илья Гатиятулин. Последние два сезона он выступал в командах ВХЛ — «Горняк» и «Югру». Свою карьеру хоккеист продолжит в фарм-клубе челябинской команды — «Челмет», сообщает пресс-служба ХК «Трактор».В сезоне 2020/2021 Илья Гатиятулин перебрался из Челябинска в ханты-мансийскую «Югру». В том же чемпионате хоккеист начал выступать за «Горняк». Впоследствии фарм-клуб «Автомобилиста» переехал в Верхнюю Пышму, где Илья Гатиятулин отыграл прошедший сезон 2021/2022. Там же 21-летний защитник начинал текущий сезон. В общей сложности в ВХЛ Илья Гатиятулин провел 88 матчей и набрал 4 (1+3) очка.Напомним, что накануне хоккейный клуб «Челмет» упустил победу в матче с красноярским «Соколом» в чемпионате ВХЛ. Южноуральцы не удержали преимущество, пропустив за 8 секунд до финальной сирены. Следующий матч «Челмет» проведет 28 сентября в Ангарске с «Ермаком».

Хочешь сообщить нам новость?

Звони на телефоны 8-800-500-74-50, 8-902-603-60-40