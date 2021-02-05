В Сатку приедет обладатель Кубка Стэнли Сергей Федоров

Хоккеист проведет для детей мастер-класс

Мастер-класс для юных хоккеистов Сатки проведет обладатель Кубка Стэнли Сергей Федоров. Прославленный нападающий, серебряный и бронзовый призер двух Олимписких игр приедет на Южный Урал во вторник, 9 февраля. Об этом ИА «Первое областное» сообщили в администрации Саткинского района.



«В 12:00 часов на стадионе „Труд“ состоится мастер-класс для юного поколения хоккеистов района. Это будет свободная тренировка для детей и методические рекомендации для тренерского состава. Все желающие любители хоккея приглашаются на стадион в качестве зрителей»,— сообщили в администрации Сатки.

С именем Сергея Федоров связана целая эпоха в отечественном хоккее. Именно он стал одним из первых игроков, которым удалось прорвать «железный занавес» и продолжить карьеру в НХЛ. За океаном нападающий трижды выигрывал Кубок Стэнли в составе «Детройт Ред Уингз», а также шесть раз становился участником Матча всех звезд НХЛ и брал различные индивидуальные награды. В 2017 году нападающего включили в список 100 величайших хоккеистов за всю историю НХЛ. Отметим, именно Сергей Федоров стал первым россиянином в НХЛ, которому покорилась отметка в 1 000 набранных очков.

В составе сборной России прославленный игрок трижды выигрывал чемпионат мира. Также в активе нападающего есть серебряная медаль мирового форума в 2010 году и две награды Олимпийских игр. Напомним, на протяжении трех сезонов Сергей Федоров защищал цвета магнитогорского «Металлурга». За «сталеваров» форвард провел 179 игр и набрал 92 очка.