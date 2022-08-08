В Сатке спортсмены-инвалиды начали развивать игру бочча

Стимулом для них послужил успех на областных соревнованиях

Команда саткинских спортсменов успешно выступила на первых для себя соревнованиях по игре бочча на областном турнире, прошедшем в Трехгорном. Девушки завоевали бронзовые медали. Этот успех сподвиг к тому, чтобы в Сатке стали развивать этот вид спорта, который представлен на Паралимпийских играх, сообщает газета «Саткинский рабочий».

Фестиваль среди спортсменов-инвалидов в Трехгорном проходил по нескольким видам спорта: бочче, бадминтону, настольным играм. В этом году они прошли в девятый раз. По традиции провела соревнования местная общественная организация инвалидов «Колесо жизни». Отправилась на фестиваль и команда из Сатки. Причем впервые они выступили в состязаниях по игре бочча.

В новом для себя виде выступила женская команда — Татьяна Грибанова, Светлана Веснина и Вероника Бапашева, причем это была единственная команда, в составе которой были две колясочницы. Остальные участники выставили восемь мужских и смешанных команд. Тем не менее саткинцы в общем зачете завоевали третье место в этом виде.

«Общественная организация „Колесо жизни“ культивирует этот вид, поэтому они и стали победителями. Мы же с правилами по игре бочча знакомились через интернет. И на соревнованиях попробовали поиграть. Всем понравилось, теперь и в Сатке планируем развивать этот вид спорта», — отметил тренер саткинского общества инвалидов Игорь Косяков.

Бочча — паралимпийский вид спорта, спортивная игра на точность, принадлежащая к семье игр с мячом, близкая к боулингу. Впервые была включена в программу VII Паралимпийских летних игр 1984 года. Бочча является активно развивающимся видом спорта для игроков с тяжелейшими формами поражения центральной нервной системы и травм позвоночника, воздействует на физическое развитие и состояние организма игроков, влияет на их настроение и самосознание.