В России появятся электронные паспорта для спортивных болельщиков

Законопроект приняла Госдума, он вступает в силу с 1 июня 2022 года

В пятницу, 17 декабря, Госдума приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект о введении с 1 июня 2022 года паспорта болельщика (Fan ID) для доступа на соревнования, сообщает ТАСС.



Fan ID — паспорт болельщика, персонифицированная карта зрителя, которую должен был получить каждый человек, купивший билет на матчи. Fan ID ввели в России как в стране-организаторе Кубка конфедераций — 2017 и ЧМ-2018.



Паспорт болельщика давал право бесплатного проезда между городами, где проходили матчи чемпионата мира, а также на городском общественном транспорте, пригородных электричках и аэроэкспрессах, а для иностранных граждан — безвизового въезда на территорию России в период проведения соревнований.



Предполагается, что оформлять паспорта можно будет через портал госуслуг, в них будет отражена история действий их обладателей на спортивных мероприятиях.



Ранее министр спорта России Олег Матыцин заявлял, что введение Fan ID — важная мера, направленная на повышение безопасности зрителей на спортивных мероприятиях. Он заверял, что получение паспорта болельщика на портале госуслуг будет проходить быстро и комфортно, поскольку у зарегистрированных там пользователей данные для оформления будут уже предзаполнены.

