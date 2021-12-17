В пятницу, 17 декабря, Госдума приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект о введении с 1 июня 2022 года паспорта болельщика (Fan ID) для доступа на соревнования, сообщает ТАСС.
Fan ID — паспорт болельщика, персонифицированная карта зрителя, которую должен был получить каждый человек, купивший билет на матчи. Fan ID ввели в России как в стране-организаторе Кубка конфедераций — 2017 и ЧМ-2018.
Паспорт болельщика давал право бесплатного проезда между городами, где проходили матчи чемпионата мира, а также на городском общественном транспорте, пригородных электричках и аэроэкспрессах, а для иностранных граждан — безвизового въезда на территорию России в период проведения соревнований.
Предполагается, что оформлять паспорта можно будет через портал госуслуг, в них будет отражена история действий их обладателей на спортивных мероприятиях.
Ранее министр спорта России Олег Матыцин заявлял, что введение Fan ID — важная мера, направленная на повышение безопасности зрителей на спортивных мероприятиях. Он заверял, что получение паспорта болельщика на портале госуслуг будет проходить быстро и комфортно, поскольку у зарегистрированных там пользователей данные для оформления будут уже предзаполнены.
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