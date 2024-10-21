В родном селе биатлониста Александра Тихонова установили его бюст

Бронзовый памятник установлен у школы, которая носит имя легендарного спортсмена

Прижизненный бюст четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова появился в его родном селе Уйском в Челябинской области. Памятник из бронзы установлен у школы, которая носит имя легендарного спортсмена, сообщает Союз биатлонистов России.

Авторы бюста — отец и сын Дубровины, Юрий и Иван.





В торжественном мероприятии приняли участие более 500 человек, в том числе сам Александр Тихонов, первый заместитель главы губернатора Челябинской области Станислав Мошаров, представители Законодательного собрания региона, олимпийский чемпион Владимир Барнашов и двукратная олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова.

«Мои друзья ставят мне бюст при жизни. Говорят, что заслужил. На открытие 19 октября пришло много людей из Москвы, Сибири, с Урала и Алтая. Для установки предлагали разные места, но я посчитал, что для детей буду служить неплохим примером во всех отношениях», — отметил Александр Иванович.

В интервью газете «Советский спорт» спортсмен рассказал, что в школе сейчас составляют клятву, которую будут принимать первоклассники.

«Думаю, это тоже неплохо, вот вам ориентир, как из простого деревенского мальчика вырос вот такой товарищ», — приводит издание слова Тихонова.

Александр Тихонов — выдающийся советский биатлонист, обладатель четырех олимпийских золотых медалей, 11-кратный чемпион мира, удостоенный почетного международного звания «Мистер биатлон».