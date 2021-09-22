В правительстве Челябинской области наградили участников и призеров Паралимпийских игр в Токио

Глава региона вручил спортсменам и их наставникам денежные сертификаты

Сегодня, 22 сентября, в региональном правительстве состоялась торжественная церемония награждения призеров и участников Паралимпийских игр — 2020 в Токио. Алексей Текслер поздравил южноуральских спортсменов и их наставников с успешным выступлением на соревнованиях, вручив денежные сертификаты, передает корреспондент ИА «Первое областное».

«Сложно найти слова, чтобы в полной мере оценить то, какой вклад вы внесли в развитие южноуральского спорта. Вызывает глубокое восхищение ваши мужество и сила духа. Каждый шаг в жизни вам давался сложней, но вы смогли преодолеть все трудности, поверили в себя и показали отличные результаты. Сам факт участия в Паралимпийских играх — это уже победа и весомое достижение! Отдельные слова благодарности хотелось бы выразить тренерам спортсменов. Мы гордимся вами!» — приветствовал собравшихся Алексей Текслер.

Глава региона вручил спортсменам и их тренерам денежные сертификаты. Так, участники Паралимпиады получили 400 тысяч рублей, их наставники — 200 тысяч рублей. Бронзовому призеру Игр-2020 Анне Сапожниковой вручили денежный сертификат 800 тысяч рублей, ее тренер Виктор Слободчиков получил половину от этой суммы. Обладательница трех золотых и одной серебряной медали Валерия Шабалина получила вознаграждение в размере 5 млн рублей, ее тренер Татьяна Новикова — 1 млн рублей.

Напомним, на Паралимпиаде в Токио Челябинская область была представлена пятью спортсменами, которые в общей сложности завоевали 6 медалей различного достоинства — 4 золотые, 1 серебряную и 1 бронзовую награды.

«Наши спортсмены выступили в Токио выше всяких похвал и заслуживают самых высоких оценок. Никогда ранее на таких стартах южноуральцы столько медалей не завоевывали. Мы постараемся приложить максимум усилий, чтобы сохранить и приумножить эти достижения. В регионе разработана концепция развития паралимпийских видов спорта, будем стремиться к тому, чтобы на следующих Играх наши земляки выступили не только в плавании и легкой атлетике», — отметил в беседе с журналистами министр спорта Челябинской области Максим Соколов.

Поздравления от главы региона в свой адрес услышали Валерия Шабалина (плавание), Анна Сапожникова, Александр Ширин, Елена Шах (все — легкая атлетика), а также их наставники. Не смог присутствовать на встрече паралимпийский чемпион в плавании Дмитрий Черняев, он получит от правительства региона вознаграждение в 2 млн рублей, его наставник Михаил Уранов — 1 млн рублей.

По окончании мероприятия состоялось фотографирование на память, после чего глава региона пообщался со спортсменами, их наставниками и представителями регионального Минспорта в неформальной обстановке.