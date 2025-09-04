В поселке Саргазы построили большой стадион с футбольным полем

Власти отмечают: люди стали активнее заниматься спортом

Саргазы — пригородный поселок, где официально проживает 5 тысяч человек. Неофициально — около 15 тысяч, говорит глава поселения Вячеслав Новгородцев. С 2017 года там возводили спортивный кластер: хоккейный корт, площадки для баскетбола и волейбола. Сегодня он, наконец, завершен, передает корреспондент ИА «Первое областное».





«Это новые возможности для наших ребят, для спортсменов. Отличный получился стадион. В последние годы Сосновский район — лидер по строительству спортивных объектов. Совсем, казалось бы, недавно еще появился долгожданный стадион в Долгодеревенском. После этого мы уже там построили ФОК. Строится стадион в Рощино», — отметил первый замгубернатора Станислав Мошаров.





Стадион был по-настоящему долгожданным объектом для жителей и сейчас постоянно занят.

«Горжусь, что при поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера и под чутким руководством главы района Евгения Ваганова появляются такие классные спортивные объекты, где будут заниматься сотни девчонок и мальчишек. И я уверен, что ваши спортивные результаты будут расти изо дня в день», — сказал министр спорта Владимир Иванов.





В этом году стадион огородили, но вход на него постоянно открыт. Власти уже успели убедиться, что люди относятся к новым объектам бережно.

«Здесь находится тренировочная база легкоатлетов нашего поселения. За последние три года мы первые места занимаем на Кубке района. Также здесь идут тренировочные процессы — это баскетбол, футбол. И данная площадка у нас еще является тренировочной базой женского мини-футбола Сосновского района. Плюс у нас каждый вечер здесь приходят жители тренироваться, бегать, играть в футбол», — рассказал глава Саргазинского поселения Вячеслав Новгородцев.

Новые объекты радуют не только юных спортсменов, но и преподавателей.

«Мы о нем мечтали всегда. Раньше здесь росла трава. Сейчас у нас появилась возможность заниматься футболом, легкой атлетикой, сдавать нормы ГТО. Как учитель я очень рад такому объекту. Я сейчас привлекаю больше детей в секции», — говорит учитель физкультуры Саргазинской школы Егор Пойлов.





Стадион в Саргазах появился благодаря программе «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области». С 2019 по 2024 год в регионе построено и реконструировано 100 спортивных объектов, сообщили в Минспорта. В 2025 году новые территории для занятий появились в Еткуле, Троицке, Миассе, Кизиле.