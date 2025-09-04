В Полетаево работает уникальный спорткомплекс

Он привлекает детей, взрослых и старшее поколение

Новый мультифункциональный стадион по поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера построили в поселке Полетаево Сосновского района. Он включает поле для мини-футбола, беговые дорожки, площадки для баскетбола и волейбола, скейтодром, воркаут-площадку. Для зрителей есть крытая трибуна, для спортсменов — раздевалка, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

«Это целый кластер. Здесь могут заниматься не только юные спортсмены, но и мастера, всё очень высокого качества», — отметил вице-губернатор Станислав Мошаров.





Министр спорта Владимир Иванов выразил уверенность, что сегодня именно здесь, в малых поселениях региона, рождаются олимпийские медали.

«Это автономный стадион. Здесь у нас отдельные и отопление, и водоснабжение, и канализация. И технологии все современные, начиная от прорезиненного покрытия», — рассказывает директор полетаевской спортшколы Вера Абрамова.





«На стадионе вполне можно проводить и региональные соревнования, но самое главное, что это новое место притяжения для ребят. Сюда с удовольствием приходят и пенсионеры», — сказал Станислав Мошаров.

Площадку построили за один год, до этого там был пустырь. Стадион стал продолжением спортивного кластера Полетаево. Там с 2017 года работает детская спортшкола, которая развивает основной вид направления — лыжные гонки. Рядом с поселком оборудована освещенная лыжероллерная трасса, есть ратрак и установка для искусственного снега. Воспитанники спортшколы добиваются высоких результатов не только на уровне региона, но и по стране.





«Когда мы начинали заниматься, местным жителям были в диковинку спортсмены в ярких костюмах. Сейчас это уже норма. И после тренировок приходит очень много пожилых людей, которые скандинавской ходьбой занимаются, приходят спортсмены, которые осваивают новые виды спорта. Сейчас здоровый образ жизни с каждым годом все больше и больше укрепляется в сознании людей», — отмечает Вера Абрамова.





Благодаря поддержке губернатора и программе «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области» по всему региону появляются новые объекты. За последние пять лет реализовано более 100 серьезных проектов. В истории области такого не было никогда, отметил Станислав Мошаров.