В штаб-квартире Европейской лиги водных видов спорта (LEN) состоялась жеребьевка четвертьфинала женской ватерпольной Евролиги. Златоустовская «Динамо-Уралочка» встретится с итальянским клубом «Плебисцито Падуя». Матчи четвертьфинала пройдут 5 и 26 февраля, сообщает пресс-служба «Динамо-Уралочка».
«Плебисцито Падуя» достаточно мощный коллектив, имеющий в своем активе титулы обладателя Кубка Италии и серебряного призера Кубка ЛЕН-Трофи. По итогам предварительного раунда Евролиги этого сезона итальянки заняли первое место в своей группе.
Отметим, что во втором отборочном раунде главного клубного турнира Европы «Динамо-Уралочка» из Златоуста в своей группе одержала победу над итальянским «Ориззонте» и греческим «Вулиагмени» и уступила венгерскому УВСЕ.
Матчи плей-офф пройдут 5 и 26 февраля. Сначала «Динамо-Уралочка» сыграет на поле соперниц, затем будет принимать итальянок в Златоусте.
Напомним, что по сумме двух матчей победитель выходит в «Финал четырех» Кубка европейских чемпионов, проигравшая команда попадает в четверку, которая будет бороться за Кубок ЛЕН-Трофи.
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