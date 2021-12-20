В штаб-квартире Европейской лиги водных видов спорта (LEN) состоялась жеребьевка четвертьфинала женской ватерпольной Евролиги. Златоустовская «Динамо-Уралочка» встретится с итальянским клубом «Плебисцито Падуя». Матчи четвертьфинала пройдут 5 и 26 февраля, сообщает пресс-служба «Динамо-Уралочка».

«Плебисцито Падуя» достаточно мощный коллектив, имеющий в своем активе титулы обладателя Кубка Италии и серебряного призера Кубка ЛЕН-Трофи. По итогам предварительного раунда Евролиги этого сезона итальянки заняли первое место в своей группе.

Отметим, что во втором отборочном раунде главного клубного турнира Европы «Динамо-Уралочка» из Златоуста в своей группе одержала победу над итальянским «Ориззонте» и греческим «Вулиагмени» и уступила венгерскому УВСЕ.

Матчи плей-офф пройдут 5 и 26 февраля. Сначала «Динамо-Уралочка» сыграет на поле соперниц, затем будет принимать итальянок в Златоусте.

Напомним, что по сумме двух матчей победитель выходит в «Финал четырех» Кубка европейских чемпионов, проигравшая команда попадает в четверку, которая будет бороться за Кубок ЛЕН-Трофи.