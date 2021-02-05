В Пластовском районе пройдут семейные спортивные соревнования

В состязаниях примут участие жители 18 сельских территорий

6—7 февраля Пласт встретит спортивные семьи из сельских районов области. Состязания пройдут в рамках XVIII областной спартакиады «Уральская метелица».

«Участников соревнований ждут два насыщенных дня в районе с церемониями открытия и награждения. Для гостей предусмотрены обзорная экскурсия по городу, кинопоказ, бассейн. Надеемся, что все участники получат массу положительных эмоций и приятных впечатлений», — прокомментировали в администрации Пластовского района.

18 районов со всей области представят свои команды, которым предстоит состязаться в лыжных гонках, дартсе и комбинированной эстафете.