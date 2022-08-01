В первый день мемориала Ромазана в Магнитогорске пройдет хоккейное южноуральское дерби

Турнир пройдет с 9 по 12 августа

Сегодня, 1 августа, стало известно расписание 31-го традиционного турнира по хоккею памяти Ивана Харитоновича Ромазана. Мемориал пройдет с 9 по 12 августа в Магнитогорске, в первый день турнира состоится южноуральское дерби между «Металлургом и «Трактором», сообщает пресс-служба магнитогорского клуба.



В мемориале Ромазана примут участие четыре команды: магнитогорский «Металлург», челябинский «Трактор», екатеринбургский «Автомобилист» и хабаровский «Амур». Последние два года на турнире победу одерживала новосибирская «Сибирь».



В первом матче турнира 9 августа сыграют между собой «Автомобилист» и «Амур» (15:00). В этот же день в 19:00 на лед выйдут хоккеисты «Металлурга» и «Трактора». 10 августа запланированы два поединка: «Трактор» — «Автомобилист» (15:00) и «Металлург» — «Амур» (19:00). Завершится мемориал Ромазана двумя матчами: «Трактор» — «Амур» (15:00) и «Металлург» — «Автомобилист» (19:00).



Вход на дневные матчи свободный. Цена билета на матчи с участием магнитогорского «Металлурга» 300 рублей. Продажа билетов на турнир начнется 5 августа 2022 года.

Все матчи мемориала Ивана Ромазана будут показаны в прямом эфире на официальном канале «Металлурга» на сервисе YouTube.



Отметим, что первый мемориал состоялся в августе 1992 года. Он сразу же стал международным: в Магнитку тогда приехала студенческая сборная североамериканских штатов Висконсин и Миннесота, а также столичный «Спартак» и челябинский «Трактор».

