Сегодня, 12 июля, окончательно утвержден состав группы 4 второго дивизиона Футбольной национальной лиги, в котором выступает футбольный клуб «Челябинск». Южноуральская команда стартует 24 июля с гостевого матча против «Новосибирска», а первую домашнюю игру проведет 30 июля против фаворита чемпионата — ФК «Тюмень», сообщает пресс-служба челябинского клуба.
В новом сезоне формат розыгрыша чемпионата претерпит изменения. Лига возвращается к формату, который был несколько лет назад: 12 команд сначала сыграют в два круга каждый с каждым, а затем по итогам 22 туров будут определены две шестерки: первая будет бороться за медали и повышение в классе, вторая — за позиции с 7-го по 12-е места.
Также изменения коснулись состава участников. В новом футбольном сезоне в группе 4 ФНЛ-2 возьмут старт 12 команд: ФК «Челябинск», ФК «Тюмень», «Динамо» (Барнаул), «Новосибирск», «Иртыш» (Омск), «Оренбург-2», «Урал-2» (Екатеринбург), «Носта» (Новотроицк), «Зенит» (Ижевск), «Амкар» (Пермь), «Торпедо» (Миасс) и новичок лиги — «Химик-Август» из Чувашии.
Первый круг челябинская команда завершит 12 октября гостевой игрой против соседей, «Торпедо» из Миасса. Осенняя часть закончится для южноуральцев домашним матчем против новичка, ФК «Химик-Август», 6 ноября и гостевым — против ФК «Зенит-Ижевск» 12 ноября. После этого турнир уйдет на зимнюю паузу. Возобновится первенство второго апреля. В этот день сыграем в гостях с «Ностой». А 9 апреля примем дома екатеринбургский «Урал-2».
Напомним, что футбольный клуб «Челябинск» сыграл вничью в контрольном матче с «Тюменью». Южноуральская команда провела вторую игру перед началом нового сезона.
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Наш продукт Туризм Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия В поисках самоцветов Весь спорт Время новостей. Миасс Дикий Урал Дипломатическая миссия Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Наше утро О здоровье Происшествия Свободный лед Согрина против мифов Специальный репортаж Суперстар Уралым Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика Тик-толк Еще... Моя деревня Национальный интерес