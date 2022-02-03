В ожидании отрицательных тестов и положительных результатов

Пекин в предвкушении церемонии открытия Олимпийских игр

В столице зимних Олимпийских игр начались первые состязания: стартовал турнир по керлингу, квалификация у фристайлистов и хоккейные поединки среди женщин. Все в предвкушении предстоящей церемонии открытия ОИ-2022. Готовится к этому событию и наш собкор в Пекине Юрий Сейидов — в «Олимпийском дневнике» он рассказывает о последних приготовлениях организаторов к старту Игр.

— Распорядок утра уже привычен. Первым делом сдаешь тест развеселым китаянкам — прямо чувствуешь, как они доброжелательно улыбаются под своими скафандрами. Китайцы дисциплинированы до жути. Они и ночью на посту, кому положено — дежурит в отеле, другой пост на улице. У ворот круглосуточно стоят два экипажа полиции, как и в других отелях олимпийского пузыря. На ресепшене, если подойдешь и что-то спросишь, тут же подбегают все кто есть и бурно друг другу помогают понять просьбу на тарабарском языке плюс мимика с жестами.

После завтрака собираюсь в медиацентр. Тут узнал некоторые факты о нем. Его площадь составляет 98 000 квадратных метров, он вмещает до 2800 человек. Расположен в недавно построенном павильоне Китайского национального конференц-центра. А на территории медиацентра расположены площадь «Птичье гнездо», «Ледяной куб» для конькобежцев, Государственный дворец спорта. В нем, кстати, есть десять кабинок для отдыха, по-моему бесплатных. Один из коллег предположил, что тут можно бюджетно провести всю Олимпиаду! Спать есть где, перекусить — тоже: бесплатные снеки, рисовые батончики, лапша, чай, бананы и мандарины. Работает кабинет с бесплатными массажными креслами. Огромные экраны на каждом углу, рассказывающие об Олимпиаде. Да еще медиацентр работает круглосуточно.

Поговорил с коллегой из Чехии Петром. Увидев, что я из России, перешел на русский язык: «Я его в школе изучал». Очень хорошо Петя учился! Он похвалил организацию двух Олимпиад из последних — в Лондоне в 2012 году и в Сочи в 2014 году. «А сейчас побеждает ковид. Это плохо!» Кто же спорит, Петя? Но и олимпийским гетто происходящее назвать, как это делают падкие на сенсации журналисты из российских изданий, у меня язык не повернется. Китайцы действуют по определенному алгоритму. Хорош ли он или плох, однако пара десятков случаев заболевания против нескольких тысяч ежедневных случаев в других странах мира являются главным ответом.

Да, когда едешь в шаттле (автобусе) до медиацентра, на улицах немного машин, людей. Может, потому что китайский Новый год? У местного населения, кстати, выходные до 6 февраля. А может, введены какие-то специальные ограничения на время Игр? Постараюсь узнать об этом подробнее.

Похоже, что самым популярным видом Олимпиады станет фигурное катание. Сегодня на тренировку девчонок сборной России — Камилы Валиевой (самая молодая участница российской сборной, ей 15 лет; а вторая по молодости — также 15-летняя уроженка Миасса Александра Глазкова из фристайла), Александры Трусовой и Анны Щербаковой — набилось невиданное количество российских и иностранных журналистов, которые строчили отчеты о первых прокатах: сколько и как прыгнули. А что будет на соревнованиях!

Тут есть коллеги, специализирующиеся только на фигурке, их, кстати, очень много. Девчонки после катания убежали в раздевалку, отказавшись отвечать на вопросы журналистов. Их понять можно, на них — огромное давление в ожидании не только золота, но и медалей другого достоинства. В этой связи очень запомнилась фраза, которой поделилась в соцсетях известный тренер Этери Тутберидзе. Она обратилась к болельщикам с просьбой поддержать наших спортсменов: «Пожелайте нам отрицательных тестов и положительных результатов». Вот уж действительно, в точку, если учитывать, насколько серьезно могут повлиять на медальные расклады сданные положительные тесты у фаворитов соревнований.

Неожиданно практически впервые всплыла тема допинга. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) предупредило спортсменов о рисках из-за употребления мяса на Олимпиаде в Пекине. По словам генерального директора WADA Оливье Ниггли, в зараженном мясе может содержаться низкий уровень кленбутерола, входящего в список запрещенных. В Китае кленбутерол используется для выращивания скота.

На сегодня, пожалуй, все. Совсем скоро открытие — билет уже получил (в 17 часов по челябинскому времени) — и начало соревновательной части Олимпиады. А это новые эмоции, драйв и адреналин!