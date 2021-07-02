В Октябрьском районе стартовали 43-и сельские спортивные игры

Открыл соревнования заместитель губернатора Челябинской области Евгений Голицын

В Октябрьском районе стартовали состязания областных летних спортивных игр «Золотой колос». В них принимают участие 22 муниципалитета. Церемонию торжественного открытия начал вице-губернатор Челябинской области Евгений Голицын.

«Летние сельские спортивные игры не зря называют сельской Олимпиадой. Спортивные соревнования превращаются в большой спортивный праздник для спортивных команд сельских районов области. Эти старты одни из самых значимых и массовых в регионе. И наверняка для многих участников они послужат первой ступенькой на пути к вершинам спортивных достижений», — отметил заместитель губернатора.

Напомним, программу открыли руководители муниципальных образований в стрельбе из пневматической винтовки. Победителем в этом состязании стал глава Увельского района Сергей Рослов. Состязания завершатся 4 июля.