В новом спорткомплексе по шорт‑треку откроют сеансы массового катания на коньках

Ледовый дворец «Уральская молния» с 1 мая закроется из‑за проведения технических работ

С 1 мая челябинский ледовый дворец «Уральская молния» будет закрыт в связи с проведением плановых технических работ. Однако в летний период жители и гости города смогут покататься на коньках. Сегодня руководство ледового дворца объявило, что впервые откроет свои двери для массового катания новый регцентр по шорт-треку, находящийся в шаговой доступности от ЛД «Уральская молния».

Как сообщается на сайте ЛД «Уральская молния», с 1 мая спортивный объект будет закрыт предположительно до августа. Но у южноуральцев сохранится возможность покататься на коньках в новом регцентре по шорт-треку, по своим техническим характеристикам не уступающем «Уральской молнии»: площадь льда в спортсооружениях по 1800 кв. м.

Стоит отметить, что впервые каждый желающий сможет покататься в новом спортобъекте. Ранее такая возможность была только у спортсменов. При этом ценовая политика никак не изменится: в выходные дни один сеанс катания протяженностью два часа обойдется в 180 рублей (120 рублей — детский билет), прокат коньков — 100 рублей.