Руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) внесло изменения в регламент, касающиеся регулирования потолка зарплат. С нового сезона премиальные выплаты игрокам будут полностью учитываться в Потолке заработных плат, сообщается на официальном сайте КХЛ.
«Изменения коснулись индивидуальных премий игроков. С сезона 2024/2025 в Потолке заработных плат учитываются премии, превышающие 10% от общей суммы заработной платы, в случае если контракт был заключен после 13.04.2023. Если продолжал действие контракт, заключенный до 13.04.2023, то в потолок учитывается сумма выше 20% от общей зарплаты», — отметили в Лиге.
Также с сезона-2023/24 в потолок заработных плат не включаются зарплаты хоккеистов в возрасте 20 лет и моложе (ранее 21 год и моложе).
Кроме того, с нового сезона, если доходы хоккеистов в возрасте от 21 до 23 лет включительно (ранее от 22 до 24 лет), заявленных в список командированных в команду клуба ВХЛ или команду клуба, не входящую в систему соревнований, суммарно не превышают 4 миллиона рублей во второй команде клуба, учитываются в потолке заработных плат посуточно путем деления доходов хоккеиста, предусмотренных для выступления за основную команду, на количество дней, считая с даты начала работы хоккеиста по контракту в текущем сезоне до даты окончания текущего сезона включительно.
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