В Миассе завершился этап Кубка России по сноуборду

В соревнованиях на ГЛК «Солнечная долина» выступили лидеры сборной страны

На горнолыжном курорте «Солнечная долина» подвели итоги Кубка России по сноуборду в параллельных дисциплинах — слаломе и слаломе-гиганте. В соревнованиях выступили 80 спортсменов из 13 регионов. Эти состязания стали генеральной репетицией лидеров сборной страны перед стартом этапов Кубка мира на горнолыжном курорте «Банное», сообщает региональная федерация сноуборда.

Соревнования прошли в два дня. В первый состоялись состязания в дисциплине «параллельный гигантский слалом». Здесь победу одержал Владислав Шкурихин из Кемеровской области. Серебро у Владимира Пнева (Красноярский край), бронза досталась Тимофею Мигербишкину (ХМАО). У женщин вне конкуренции была Полина Смоленцова (Московская область). Второе и третье места заняли соответственно Елена Куликова (Москва) и София Надыршина (Сахалинская область).

«Организаторам удалось подготовить хорошую трассу, а спортсмены получили возможность провести генеральную репетицию перед стартом этапов Кубка мира, которые пройдут на курорте „Банное“ под Магнитогорском»,— отметила главный судья соревнований Наталья Лапшина.

Вчера, 2 декабря, стали известны победители и призеры в дисциплине «параллельный слалом». В состязаниях среди мужчин места распределились следующим образом: 1. Всеволод Мартынов (Башкортостан), 2. Илья Хуртин (Красноярский край), 3. Тимофей Мигербишкин. У женщин быстрее всех была София Надыршина, серебро у Марии Валовой (Москва), бронза у Виктории Пуховой (Московская область).

«Мне нравится выступать на „Солнечной долине“, здесь хорошие склоны. Кстати, именно здесь я впервые завоевала золото чемпионата России. Жаль, погода в этот раз немного подвела. Но зато была яркая и интересная борьба за победу», — поделилась своими впечатлениями один из лидеров женской сборной России по сноуборду София Надыршина.

Напомним, что этапы Кубка мира на ГЛК «Банное» откроют новый международный сезон для представителей параллельных дисциплин сноуборда. В соревнованиях выступят 140 спортсменов из 22 стран. Челябинскую область представят три спортсмена — Ярослав Степанко, Степан Наумов и Мария Волгина.

Приобрести билеты на предстоящие соревнования можно на сайте курорта «Банное» по ссылке, а также в кассах ГЛЦ «Банное». Стоимость зависит от категории билета и сектора. Цена варьируется от 300 до 1500 рублей. Детский тариф начинается от 150 рублей. Вход на мероприятие будет осуществляться при предъявлении QR-кода о вакцинации или перенесенном за последние 6 месяцев COVID-19 и паспорта. Для детей, не достигших 18 лет, QR-код не требуется.