В Миассе завершился этап Кубка России по фристайлу в дисциплине ски‑кросс

В соревнованиях приняли участие 60 спортсменов со всей России

На горнолыжном курорте «Солнечная долина» прошел восьмой этап Кубка России по фристайлу в дисциплине ски-кросс. В стартах приняли участие более 60 спортсменов со всей России, а наиболее успешно выступили спортсмены из Санкт-Петербурга, сообщает региональная федерация фристайла.

В состязаниях среди мужчин победу одержал Андрей Герасимов из Санкт-Петербурга. Второе место у его земляка Максима Вихрова, а замкнул тройку призеров Артем Набиуллин из Ленинградской области.

«Мы очень благодарны Южному Уралу за то внимание, которое уделяется нашей дисциплине. Благодаря качественной подготовке трассы нам удается как следует тренироваться и хорошо выступать на соревнованиях любого уровня», — отметил победитель Всемирной универсиады Артем Набиулин.

У женщин вне конкуренции была один из лидеров сборной страны Елизавета Понкратова из Красноярского края. Серебро у Натальи Шериной из Ленинградской области, бронзу завоевала Екатерина Степанец из Санкт-Петербурга.

Напомним, что на горнолыжном курорте «Солнечная долина» 26—27 февраля должен был пройти этап Кубка мира по ски-кроссу. Однако спортивное руководство стран-участниц отозвало свои команды.