В Миассе стартовала Специальная Олимпиада по горнолыжному спорту и сноуборду

В ней принимают участие сильнейшие спортсмены с интеллектуальными нарушениями

На горнолыжном курорте «Солнечная долина» в Миассе стартовала Специальная Олимпиада — соревнования, в которых принимают участие спортсмены с интеллектуальными нарушениями. Более 60 спортсменов из 8 регионов разыграют звания сильнейших в турнирах по горнолыжному спорту и сноуборду, сообщает пресс-служба ГЛК «Солнечная долина».

Для участия в Специальной Олимпиаде на горнолыжный курорт «Солнечная долина» приехали более 60 спортсменов из 8 регионов страны: Воронежской, Свердловской, Ярославской, Кемеровской, Челябинской областей, Москвы, Санкт-Петербурга и Республики Башкортостан. Самые многочисленные сборные команды — из Челябинской и Свердловской областей.



«Мы заявили на соревнования свой сильнейший состав. За высокие места будут бороться Анастасия Аксенова, Никита Исаев, Леонид Карабицкий. Все наши ребята — молодцы! Они достойны того, чтобы стать призерами соревнований», — отметил старший тренер сборной Челябинской области спорта ЛИН Владимир Мельнов.

На открытии соревнований выступили гендиректор Специальной Олимпиады России Егор Лебедев, председатель отделения Специальной Олимпиады России в Челябинской области Александр Галкин и директор регионального центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта Павел Титов.

«Специальная Олимпиада — это глобальное движение людей, создающих новый мир интеграции и сообщества, где каждый человек принимается и приветствуется, независимо от способностей или инвалидности. Хочу пожелать спортсменам успешного выступления и хорошего настроения на южноуральском горнолыжном курорте», — отметил Павел Титов.

Состязания на ГЛК «Солнечная долина» пройдут три дня и завершатся 14 марта.