В Миассе пройдут первые «Семейные спортивные игры»

Состязания состоятся 24 февраля в спорткомплексе «Экотайм»

«Согласно указу президента Владимира Владимировича Путина, 2024 год объявлен годом семьи. У нас запланировано много мероприятий, направленных на укрепление традиционных семейных ценностей»,

— отметил глава Миасского городского округа Егор Ковальчук.