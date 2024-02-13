В Миассе 24 февраля состоятся первые «Семейные спортивные игры». Состязания пройдут в спортивном комплексе «Экотайм». В турнире могут принять участие все желающие. Об этом сообщил глава Миасского городского округа Егор Ковальчук.

Южноуральцы будут соревноваться в формате квестов, военной патриотики и баскетбола. Все участники получат памятные призы и подарки.

«Согласно указу президента Владимира Владимировича Путина, 2024 год объявлен годом семьи. У нас запланировано много мероприятий, направленных на укрепление традиционных семейных ценностей», — отметил глава Миасского городского округа Егор Ковальчук.
Для участия в играх не нужна специальная спортивная подготовка. Чтобы стать участником, нужно прислать заявку. Все интересующие вопросы можно узнать здесь.

Добавим, что в Верхнеуральске состоятся ежегодные конноспортивные соревнования, посвященные Дню защитника Отечества. В турнире 23 февраля примут участие конники со всего Южного Урала и Башкирии.