В Миассе пройдет легкоатлетический марафон «Бег чистой воды»

Спортсмены преодолеют дистанцию в 5, 21 или 42 км

В предстоящие выходные, 26 июня, в Миассе стартует юбилейный, 30-й по счету, легкоатлетический марафон «Бег чистой воды». В этих традиционных соревнованиях участники марафонской дистанции побегут вокруг озера Тургояк, сообщают организаторы мероприятия.

Участникам соревнований предстоит преодолеть дистанцию в 5, 21 или 42 км. До забега на 5 км допускаются мальчики и девочки от 14 до 17 лет и мужчины и женщины старше 70 лет. На дистанции в 21 км попробовать свои силы могут мужчины и женщины, достигшие 18-летнего возраста. Пробежать 42 км приглашают людей в возрасте от 20 до 59 лет.

Все участники соревнований, завершившие дистанцию, награждаются почетными медалями финишера. Победители получают денежное вознаграждение, кубки, медали, грамоты и статуэтки. Для того чтобы принять участие в соревнованиях, нужно получить медицинскую справку о состоянии здоровья и пройти регистрацию на сайте.

Автор: Алексей Борякин.