В Миассе прошел Первый Велопарад

Участие в соревнованиях приняли более 700 человек

Сегодня, 29 мая, в Миассе прошел Первый Велопарад. Среди участников Всероссийской акции были замгубернатора Челябинской области и другие почетные гости. Подробнее рассказали в пресс-службе администрации Миасса.

Велосипедисты отправились с центральной площади перед зданием городской администрации. В Велопараде приняли участие более 700 человек, среди которых заместитель губернатора региона Анатолий Векшин, глава Минспорта Челябинской области Максим Соколов, мэр Златоуста Максим Пекарский с ватерпольной командой «Динамо-Уралочка». Команды выступали в единой форме и с флагами своих предприятий или организаций. Ограничений по возрасту не было, впрочем, как и по велосипедам: участники могли отправиться на Велопарад и на раритетном двухколесном транспорте.

«Награждение участников проходило в шести номинациях: самый оригинальный велосипед, леди на велосипеде, самый возрастной участник, семейный тандем, самый оригинальный участник, велоколлектив города. Самым инициативным и креативным организаторы вручили подарки и призы»,— отметили в пресс-службе городской мэрии.

Отметим, мероприятие было организовано благотворительным фондом «Сердце Урала» в целях возобновления традиций народных парадов, поддержки активного досуга и развития в городе велокультуры.