В Миассе при поддержке бизнеса планируют построить новую ледовую арену

Губернатор Челябинской области заявил о готовности реализовать совместный проект

Миасс может получить вторую ледовую арену. Проект планируется реализовать за счет средств областного бюджета и частных инвестиций. Об этом губернатор Алексей Текслер заявил сегодня, 2 декабря, в ходе прямой линии с жителями региона, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

На прямой линии с жителями Челябинской области был поднят вопрос развития спортивной инфраструктуры в Миассе. Обратившийся горожанин, участвующий в развитии хоккея, отметил, что открытая пять лет назад ледовая арена уже не справляется с нагрузкой. Тренировочного времени для трех хоккейных команд, а также для занятий шорт-треком и фигурным катанием спортсменам не хватает. Горожанин поинтересовался сроками начала строительства новой, более крупной арены в северной части Миасса.

Губернатор Алексей Текслер согласился с актуальностью проблемы. Он напомнил, что в 2019 году, к своему удивлению, обнаружил в одном из крупнейших городов области отсутствие катка с искусственным льдом, после чего была оперативно построена существующая тренировочная арена.

В качестве решения глава региона предложил модель государственно-частного партнерства, успешно опробованную в других городах.

«У нас есть такой опыт в Озерске и Магнитогорске. Мы с бизнесом сделали проект ледовой арены… пропорции где-то 50 на 50», — пояснил губернатор.

Он обратился к представителям бизнеса с призывом подключиться к проектированию и строительству новой арены в Миассе, пообещав поддержку со стороны региона. В качестве успешных примеров такого сотрудничества Текслер привел строительство спортивных объектов в Челябинске и хоккейную академию «Металлурга» в Магнитогорске.

Губернатор признал необходимость строительства в Миассе дополнительной ледовой арены. Детали будущего объекта и сроки его реализации будут обсуждаться дополнительно.