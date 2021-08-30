В Миассе подвели итоги VI летнего областного фестиваля ГТО

Победу в соревнованиях одержала команда из Челябинска

Организаторы VI летнего областного фестиваля «Готов к труду и обороне» подвели итоги соревнований, прошедших 28 августа в Миассе. В них победу в командном зачете одержала сборная Челябинского городского округа. На втором месте спортсмены Миасса. Замкнули тройку призеров представители Аргаяшского муниципального района, сообщает региональная Дирекция спортивно-массовых мероприятий и комплекса «Готов к труду и обороне».

Нынешний фестиваль, как и многие другие спортивные мероприятия в регионе, был посвящен 90-летию возрожденного в России комплекса «Готов к труду и обороне». На официальной церемонии открытия спортивного праздника гостей города приветствовали заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов и первый заместитель главы округа по социальным вопросам Виктор Борадачев. Почетные гости вручили жителям Миасса золотые знаки отличия ГТО, а также благодарственные и почетные грамоты руководителям и тренерам местных спортшкол.

Для гостей мероприятия была подготовлена насыщенная культурная и спортивная программа. Федерация бокса города Миасса в рамках VІ летнего областного фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) провела открытую тренировку с боксерами-профессионалами: Денисом Шафиковым и Константином Пономаревым. Каждый участник получил возможность испытать себя на выносливость, свои спортивные возможности, задать вопросы чемпионам, получить автограф у известных спортсменов.

После окончания торжественной части церемонии открытия фестиваля началась соревновательная программа. В этом году в борьбу за победу вступили 27 команд муниципалитетов региона — по 8 человек в каждой команде в возрасте от 11 до 15 лет. Им необходимо было пройти хорошо знакомые южноуральцам испытания: бег на 60 метров, поднимание туловища из положения лежа на спине, подтягивание из виса на высокой перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, наклон вперед на гимнастической скамье и прыжок в длину с места.

«Приятно видеть, что комплекс „Готов к труду и обороне“ пользуется все большей популярностью у южноуральцев. К сожалению, не все команды муниципальных образований региона смогли добраться до финальных состязаний, хотя 27 команд тоже неплохой результат. Челябинская область — один из немногих регионов, которые проводят и зимний, и летний фестивали ГТО среди всех категорий населения. Эту традицию мы обязательно продолжим», — говорит руководитель Дирекции спортивно-массовых мероприятий и комплекса «Готов к труду и обороне» Челябинской области Александр Беленков.

Напомним, что ГТО является одним из основных инструментов в реализации регионального проекта «Спорт — норма жизни», входящего в структуру нацпроекта «Демография». Основной его задачей является доведение до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.