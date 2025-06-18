Коровы в Миассе едва не сорвали старт гонки «Уральский рубеж»

Участники боролись с соперниками, сложной трассой и топкими болотами

В Челябинской области завершились два крупных состязания по автоспорту. Под Миассом прошли ралли-рейд «Уральский рубеж» и триал-гонка RFC GS URAL — 2025. Автоспортсменам предстояло преодолеть бескрайние уральские просторы, каменистые участки трассы со скользкими черноземными равнинами, лесные дорожки с болотами. Рассказываем, какие еще испытания необходимо было пройти гонщикам.

Организаторы подготовили пять уникальных секций для грузовиков и легковых внедорожников. В этом году география участников была рекордной, как и количество зрителей — более 3000 человек пришли поддержать спортсменов. Но началось мероприятие с нестандартной ситуации.

«Старт ралли-рейда едва не сорвали вышедшие на трассу коровы. Они искали траву, а мы — трассу. Пастух недоглядел за животными и растерялся, но человек из моей судейской команды помог пастуху увести стадо в сторону», — рассказал главный судья гонки Александр Грачев.

В этом году на старт гонки вышли по 24 грузовых и внедорожных автомобиля. Всего 4 дня и 600 километров уральского бездорожья оказались по зубам почти всем. Из 15 экипажей выбыл лишь один — после виража в кусты, поломки и вынужденного схода.

«Секции очень сложные, автомобили работают на пределе, но главное для нас — безопасность. География участников впечатляет: к нам приехали из Москвы, Санкт-Петербурга, Твери, Перми, Башкирии, с Кавказа и из других регионов России, а также из Беларуси», — рассказал президент Федерации автомобильного спорта Челябинской области Алексей Братенев.

Победителем в грузовом зачете пришел экипаж команды «КАМАЗ-Мастер» из Набережных Челнов во главе с пилотом Богданом Каримовым, штурманом Дмитрием Никитиным и механиком Данилой Телеповым.

В зачете Т3 (багги) первое место у экипажа во главе с пилотом Алексеем Черкесовым и штурманом Артемом Шевелевым. В Т2 (внедорожники) победу одержали Андрей Сушенцов и Александр Щанов. В R первым финишировал экипаж команды «ГАЗ Рейд Спорт» (пилот Алексей Игнатов и штурман Евгений Павлов).

Ралли-рейд «Уральский рубеж» в очередной раз доказал: это не просто гонка, а настоящее испытание на выносливость техники и экипажей. Миасс вновь принял участников и зрителей со всей России и из стран ближнего зарубежья, став центром автоспортивных соревнований.

Автор: Ангелина Захарова