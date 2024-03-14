В Миассе открылось первое отделение киберспорта

В секции дети будут изучать стриминговые сервисы и графические видеоредакторы

В миасском спортивном центре открылось первое в городе отделение киберспорта. В нем дети будут повышать свой скилл в компьютерных играх, а также изучать стриминговые сервисы, социальные сети и графические видеоредакторы. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава Миасского городского округа Егор Ковальчук.

«Побывал на открытии первого в городе и одного из первых в Челябинской области отделения киберспорта. Рад, что Миасс двигается в ногу со временем. Уверен, скоро мы увидим наших ребят в составах команд, которые будут завоевывать призы на международных соревнованиях», — отметил Егор Ковальчук.

Киберспортивное отделение оснащено мощными компьютерами и соответствует федеральным стандартам. Секция появилась при поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера и с помощью средств местного бюджета.

Кроме того, глава округа рассказал, что в будущем планируется открытие такого направления — гонка дронов. Для этого закупят новое оборудование и подготовят специальную площадку для полетов на квадрокоптерах.

Напомним, что ранее в Челябинске на базе Института спорта, туризма и сервиса ЮУрГУ сформированы три бесплатные группы для занятий по киберспорту. Корреспондент Первого областного побывал на одной из первых тренировок геймеров для того, чтобы узнать, чему их будут обучать и какого результата в конечном итоге хотят добиться.